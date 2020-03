La ditta Miroglio consegna diecimila mascherine lavabili all’Unità di Crisi della Regione Piemonte

Arrivate oggi all'Unità di Crisi le prime mascherine lavabili prodotte dalla ditta Miroglio di Alba in esclusiva per la Regione Piemonte. A darne notizie tramite video su Facebook è proprio l’assessore alla sanità Luigi Icardi: “Queste sono le prime diecimila mascherine lavabili prodotte dalla ditta Miroglio oggi abbiamo ricevuto anche tutti i dati corretti quindi attendiamo di stampare la certificazione che abbiamo ottenuto Roma e saremo anche certificati. Ringrazio chi si è impegnato per questo lavoro, cominceremo subito a distribuirle!". E aggiunge: "Le prossime consegne andranno a coloro ai quali dobbiamo esser più grati, gli operatori del servizio sanitario regionale che stanno lavorando per tutti noi!"