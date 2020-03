L'appello dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del Cuneese sulle precauzioni da adottare contro il Coronavirus per i cittadini

Continuano ad esserci gravi problemi nell'approvvigionamento delle mascherine filtranti consigliate per la prevenzione del contagio, pertanto l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Cuneo ha rivolto un appello alla popolazione affinchè rispetti le precauzioni più semplici per la prevenzione.

A oggi, il personale sanitario del territorio continua a operare essendone sprovvisto.

Non fare accaparramento, non mettere a rischio la vita di chi potrebbe salvare la tua. Per la popolazione è sufficiente osservare le precauzioni diramate in questi giorni:

· Non uscire se non assolutamente indispensabile

· Proteggersi con semplici mascherine di tela, sciarpe, foulard

· Lavare spesso le mani e usare soluzioni disinfettanti

Non è assolutamente necessario ricorrere a sistemi ad alta protezione, se non in soggetti fragili o immunodepressi.

Costoro potranno averne comunque diritto su prescrizione medica.