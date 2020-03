"Mantenete la distanza, ma fatelo con il sorriso": l'emozionante striscione esposto al mercato di Mondovì (FOTO)

I banchi erano pochi, "solo" quelli di genere alimentare. Esattamente quanto recitava il comunicato stampa diramato nella serata di ieri dal Comune di Mondovì in merito al mercato settimanale, andato in scena nella mattinata di oggi, 14 marzo 2020, in una piazza Ellero quasi irriconoscibile, considerati gli standard del sabato.

Eppure, al loro posto, c'erano, come sempre, i titolari delle aziende agricole e casearie locali, pronti ad accogliere i clienti con un sorriso "mascherato" dai dispositivi di protezione regolarmente indossati sul volto.

Insieme a loro, uno striscione, quanto mai significativo: "Mantenete la distanza, ma fatelo con il sorriso". Perché, in momenti delicati come quello che sta attraversando la nostra Italia, c'è bisogno anche e soprattutto di gesti simili. Andrà tutto bene.