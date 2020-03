Mondovì, l'invito delle Penne Nere agli iscritti alla donazione di sangue

In piena emergenza sanitaria l’invito agli iscritti all’Associazione Nazionale Alpini monregalese dal Presidente della Sezione Gianpiero Gazzano a continuare ad andare a donare. "Abbiamo in questi giorni – dice Gianpiero Gazzano – preso tutti atto che si segnala un calo notevole delle donazioni di sangue dovuto principalmente alla paura del coronavirus. Ci viene ricordato come chi non è considerato a rischio di contagio ed in buona salute possa andare tranquillamente a donare. Naturalmente è opportuno e necessario contattare prima il reparto dell’Ospedale di Mondovì o i Centri di raccolta per evitare affollamenti. Unitamente ad altre iniziative che in questo momento l’Associazione sta prendendo, l’auspicio è quello di poter contribuire in maniera concreta testimoniando, ancora una volta, quanto le penne nere siano sempre disponibili e a supporto delle necessità del Paese".