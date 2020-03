Mondovì: premio anticipato per i lavoratori del "Sacra Famiglia", in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus

La vita di chi opera nel ramo sanitario in questi giorni non conosce davvero soste. Dai gladiatori delle corsie d'ospedale agli operatori sanitari delle case di riposo, nessuno ha voluto tirare indietro la gamba, fronteggiando in prima linea il temibile e temuto Coronavirus.

Un sacrificio enorme, che non può e non deve passare inosservato, tanto che a Mondovì i lavoratori dell'istituto "Sacra Famiglia" riceveranno un riconoscimento straordinario. "Noi possiamo anche 'rimanere a casa', loro no - ha spiegato il presidente, Diego Bottero -. Per questo motivo il nuovo consiglio di amministrazione ha deciso di anticipare loro il 50% di un premio da contrattare a valere sul bilancio preventivo 2020".