Primo caso positivo al Covid-19 a Monasterolo di Savigliano: paziente di 80 anni ricoverato al Carle di Cuneo

Primo caso positivo al Coronavirus a Monasterolo di Savigliano. L’annuncio è stato dato ieri sera dal sindaco Giorgio Alberione tramite video su Facebook.

Il paziente ricoverato al Carle di Cuneo è una persona di 80 anni e le sue condizioni restano gravi. "Non escludo altri contagi - aggiunge il primo cittadino - in quanto il soggetto partecipava alla vita della nostra comunità". L'amministrazione è in costante contatto con i familiari del paziente i quali sono stati messi in isolamento preventivo a casa, ma stanno bene.

Nel video messaggio ai suoi concittadini il sindaco invita a mantenere comunque la calma ricordando il rispetto delle normative del decreto ministeriale per il contenimento del contagio.: “È importante mantenere la calma e rispettare le indicazioni del Ministero. Vi invitiamo a rimanere a casa e limitare gli spostamenti al minimo indispensabile. È importante l’apporto di tutti. Non usciamo di casa se non strettamente necessario.Limitiamo anche le corse o passeggiate”.