Sanificazione strade e marciapiedi a Sommariva del Bosco

Tra le iniziative messe in cantiere dall'amministrazione comunale sommarivese insieme ai dipendenti comunali e in collaborazione con la Protezione Civile e le forze dell’ordine, che saranno pronte ad intervenire per qualunque esigenza, è iniziata questa mattina l'operazione di sanificazione delle strade e dei marciapiedi nel territorio di Sommariva del Bosco.

Dalle prime ore dell'alba macchinari specifici della ditta Sisea srl del gruppo Egea stanno pulendo in profondità le frazioni (Maniga, Gabrielassi, Agostinassi, Paolorio, Tavelle, Richiardo) con un prodotto specifico e disinfettante e continueranno fino alla sera, mentre domenica toccherà al concentrico del paese. "Riteniamo innanzitutto che periodicamento l'intervento di sanificazione del paese vada fatto, a maggior ragione in questo momento di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale - commenta il vice sindaco, Marco Pedussia -. Consapevoli che l'operazione di profonda pulizia da sola non debella il virus ma siamo sicuri di ottenere un'efficacia superiore ad un altro normale periodo quotidiano normalmente interessato dal via vai della comunità e dal traffico veicolare. Speriamo comunque di evitare qualsiasi altro genere di batterio che abitualmente colpisce".

In queste due settimane decisive per sconfiggere l'emergenza del Covid-19 l'amministrazione comunale invita tutti i cittadini ad attenersi alle regole diffuse e a rimanere a casa. Inoltre ricorda che: nei giorni scorsi è stato attivato un numero telefonico (337.1247533) a disposizione di coloro che avessero dei problemi ad approvvigionarsi alimenti o farmaci, che sarà attivo fino al termine dell'emergenza. Mentre, davanti ad alcune attività è stato predisposto un percorso obbligato per evitare assembramenti.