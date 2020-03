Secondo decesso di un cittadino di Busca positivo al Covid-19, ad annunciarlo il sindaco Marco Gallo

Secondo decesso di un cittadino buschese positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è l sindaco di Busca Marco Gallo: "Due morti in una settimana, triste primato". L'uomo, 83 anni, ricoverato all'Ospedale Carle di Cuneo, era già affetto da altre patologie come specificato anche dal primo cittadino in un post su Facebook: "Per la seconda volta nell’arco di questa settimana vi devo dare una brutta notizia. Un nostro concittadino di 83 anni è morto all’Ospedale Carle di Cuneo. Il paziente, ricoverato da oltre un mese e con un quadro patologico decisamente compromesso, era risultato positivo al tampone effettuato nei giorni scorsi. Stiamo seguendo e monitorando la situazione con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl Cn1 che ha attuato tutti i protocolli previsti".