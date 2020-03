Una lavoratrice Dimar ringrazia l'azienda per: "Il sostegno davvero importante ai suoi dipendenti"

In questo periodo di estrema difficoltà ed emergenza, vorrei un attimino dedicare un pensiero ad una azienda davvero ammirevole: la Dimar SpA.



Nonostante il periodo per nulla facile su tutti i fronti (organizzativo, umano ed economico) ha saputo dare un sostegno davvero importante ai suoi dipendenti non lasciandoci soli e cercando di essere presente il più possibile e ponendo l'attenzione anche su noi dipendenti.



Mi ritengo davvero fortunata a lavorare per un'azienda che ha dimostrato di tenere ai suoi dipendenti anche di fronte ad un momento mai visto prima e soprattutto difficilissimo da fronteggiare.



Avevo il piacere di fermarmi qualche secondo e ringraziare anche questa realtà economica del cuneese.



Una lavoratrice Dimar