Coronavirus, Lega: “Sciacallaggio Stati europei inaccettabile, governo reagisca”

“E’ davvero vergognoso quello che sta accadendo in molti paesi europei, come la Polonia, dove Zabka, la più grande rete di negozi alimentari si rifiuta di vendere prodotti importati dall’Italia. Il governo, il ministro degli Esteri Di Maio battano un colpo e reagiscano allo sciacallaggio di questi Stati europei che cavalcano il coronavirus con finalità di concorrenza sleale. Anche l’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare dell’Unione europea, di fronte alla richiesta di un bollino virus free, ha più volte sottolineato l’inutilità di avanzare tutele ulteriori su prodotti alimentari per un’infezione che si trasmette solo da uomo ad uomo. Il diritto di controllare i confini e la salute dei propri cittadini è sacrosanto ma vietare l’ingresso dei prodotti made in Italy agroalimentari e interrompere i collegamenti con l’Italia, è inaccettabile. L’Italia non è Paese untore, il premier Conte e i suoi ministri blocchino questa folle aggressione nei confronti delle imprese italiane e l’Europa apra il portafoglio per sostenere il nostro export e tutto il sistema industriale, altrimenti le ricadute economiche saranno devastanti”.



Lo scrivono in una nota i senatori della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura, Gianpaolo Vallardi, presidente della commissione Agricoltura, e Rosellina Sbrana.