Covid-19: Canale continua la sanificazione di strade, marciapiedi, vie e piazze

Come già avvenuto poco più di una settimana fa, il 6 marzo scorso, anche nella serata di ieri (sabato 14 marzo) il Comune di Canale ha ripetuto l’attività di pulizia straordinaria per la sanificazione di: strade, portici, marciapiedi, accessi alle attività commerciali, banca, posta, vie e piazze della cittadina.del Pesco.

In totale autonomia, insieme al primo cittadino, Enrico Faccenda, sono scesi in campo il geometra Giacosa e l'assessore Penna, con un mezzo messo a disposizione da quest'ultimo per l'operazione di pulizia attraverso l'utilizzo di soluzioni autorizzate per disinfettare.



Ricordiamo che l'amministrazione comunale, dieci giorni fa, aveva messo a disposizione in centro paese, anche i primi dispenser pubblici di gel igienizzante per le mani. Tuttora a disposizione per i cittadini.





"Avevamo in previsione a cadenza di dieci giorni più passaggi di sanificazione nei punti nevralgici della città. Il primo intervento di pulizia strordinaria lo abbiamo realizzato prima che si verificasse il primo caso di Covid-19 a Canale - spiega il sindaco, Enrico Faccenda -. Infatti, tre settimane fa avevamo già ordinato i prodotti. Ne faremo ancora uno di intervento mirato. Sceglieremo in base anche alle condizioni meteo del momento"



Tiziana Fantino