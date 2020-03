Emergenza Coronavirus: mascherine anti-contagio, quanto sono efficaci?

Per le strade e nei supermercati è facile vederle. Sono le mascherine, diventate di uso comune dopo l’allarme Coronavirus. Tutti le vogliono, ma in realtà non tutti devono indossarle. Inoltre, funzionano davvero? Per fare un po’ di chiarezza, lasciamo la parola alla dottoressa braidese Laura Mondino, esperta di neuroscienze e comportamenti umani: “ Siamo portati a credere che indossare mascherina e guanti in lattice ci preservi da qualsiasi male, Coronavirus compreso. Non è così. Soprattutto se forti dei nostri guanti, continuiamo a sistemarci la mascherina sul volto, a toccarci i capelli, i soldi e tutto quello che viene a portata di mano. E magari riutilizziamo gli stessi presidi, senza cambiarli, per giorni”.



Un’esperienza in materia che la dottoressa Mondino sente di dover condividere : “Studiare i comportamenti è parte del mio lavoro e non ho potuto non notare grandi contraddizioni. Porto l’esempio delle cassiere dei supermercati, non per puntare il dito, ma per dare indicazioni utili. Ho notato (e fatto loro presente) come le cassiere del supermercato disponessero sì della mascherina (alcune solo sulla bocca e non anche sul naso perché non facilitava loro la respirazione!), ma continuassero ad aggiustarsela, a sistemarsi gli occhiali, a grattarsi il mento, toccarsi la bocca mentre maneggiavano bancomat, soldi e prodotti”.



Bisogna stare in guardia anche da noi stessi, come ci spiega ancora: “Ognuno di noi, inconsapevolmente, si tocca il volto centinaia di volte al giorno. Per capire perché questa abitudine è così pericolosa in questo periodo, occorre tenere conto di come il virus si diffonde. Una persona infetta sale sugli ascensori, tocca maniglie, superfici, pulsanti, tossisce e starnutisce. Dove quella persona è passata, rimangono goccioline microscopiche contenenti il virus. Chi passerà dopo, in quella stessa zona, toccherà facilmente gli stessi pulsanti (pensiamo al pulsante per chiamare il verde pedonale al semaforo, per esempio), le stesse superfici, maniglie e via dicendo, contaminando le proprie mani con il virus con cui poi si strofinerà gli occhi, si toccherà il naso o la bocca, che diventano porte di ingresso per il Coronavirus”.



La dottoressa Mondino avverte, altresì, che “Questo accorgimento vale per tutti i virus e i batteri ma, in particolar modo, per il Covid-19, perché essendo nuovo, non trova barriere nella sua diffusione in quanto incontra una popolazione senza difese, non ancora vaccinata, esposta al contagio perché il sistema immunitario non ha mai dovuto contrastare questo tipo di infezione. Indossando i guanti, come per magia, ci sentiamo più protetti, più sicuri ma questa è pura illusione. Soprattutto se continuiamo a toccarci centinaia di volte al giorno bocca, naso, capelli e volto”.



Ora i chiarimenti si fanno pratici e degni di grande attenzione per capire meglio le dinamiche umane in relazione all’emergenza che stiamo vivendo : “Per spiegare come sia facile ingannare la nostra percezione, ricorrerò ad un’analogia. Avete presente il casco che mettiamo quando andiamo in moto? Indossare un casco, pur proteggendo, aumenta la propensione a correre rischi. Proprio così. Indossare una qualsiasi protezione (che sia un casco per andare in moto o sciare o una muta per fare immersioni, i guanti e la mascherina nel nostro caso), ci rende più temerari e ci fa percepire meno i pericoli. A dimostrarlo, fra i tanti, uno studio neuroscientifico condotto da due psicologi dell’università di Bath, in Inghilterra, dove i partecipanti sono stati divisi in due gruppi: il primo ha ricevuto un casco, il secondo un berretto da baseball. A tutti sono stati assegnati identici compiti da svolgere alla scrivania interagendo con il computer e alcuni dei quali richiedevano la disponibilità a correre rischi più alti.



I risultati non hanno lasciato dubbi: chi indossava il casco rischiava di più. So che può sembrare illogico indossare un casco quando si è davanti a un computer, eppure il casco genera in ognuno di noi un forte e inconscio senso di sicurezza. Così come indossare la cintura di sicurezza ci rende più aggressivi nel traffico rispetto a chi non la usa. Un po’ è anche quello che succede in rete. Protetti fra le mura domestiche siamo più propensi a fare commenti anche pesanti che vis à vis non faremmo mai”.



Alcune caratteristiche cruciali: “Essendo molto più irrazionali di quanto pensiamo, cadiamo in trappole mentali, in errori decisionali noti come bias ed euristiche, che talvolta fanno male, più di quanto si pensi. Ogni giorno prendiamo un numero sorprendente di decisioni, intorno alle 15mila e se, per ognuna, dovessimo ragionare, vagliare pro e contro, attivare la nostra razionalità, finiremmo per fare pochissime scelte. Ecco perché si mette in modo il pilota automatico, un sistema insito nel nostro cervello che ci consente di avere una percezione immediata di una situazione, risparmiandoci onerosi calcoli mentali. In questo modo 'andiamo più veloci', ma perdiamo in accuratezza e precisione e facciamo degli errori, le trappole mentali, i bias e le euristiche, appunto”.



Insomma, tanti i dettagli di cui tenere conto e salvare in memoria: “Per stare sul concreto, se attivassimo la nostra razionalità nel ‘controllare’ i nostri gesti in fatto di mascherine e guanti, o dove portiamo le mani ogni volta che le muoviamo, dovremmo tenere forte la concentrazione su ciò che tocchiamo, sfioriamo e non, e se mai riuscissimo ad arrivare a sera, saremmo stravolti, stanchissimi e profondamente annoiati. E non riusciremmo a fare niente altro. Ecco che il nostro cervello, per risparmiare energia (glucosio, zucchero letteralmente), delega al pilota automatico quelle attività considerate poco interessanti e poco complesse. Ed ecco che il danno è fatto. Per fortuna, quando ci troviamo di fronte a una decisione, tutti sbagliamo e tutti sbagliamo nello stesso modo, e questo ci permette di mettere in atto delle azioni di contenimento alla nostra irrazionalità, anche per quanto riguarda il Coronavirus”.



Sembra banale, ma molte persone si mettono la mascherina in modo sbagliato rendendola inutile e la dottoressa Mondino ci mette in guardia: “Ricordiamoci che mascherine e guanti andrebbero indossati per proteggere gli altri da noi, ma se proprio li vogliamo usare come presidi per tutelare la nostra sicurezza, non dimentichiamoci che sì ci proteggono, ma solo se li cambiamo con regolarità e ogni volta che entriamo in contatto con una minaccia (virus e germi in questo caso).



Toccare i soldi, i bancomat, ogni tipo di superficie e poi con gli stessi guanti sistemarsi la mascherina, gli occhiali, toccarsi bocca, capelli e via dicendo non protegge, anzi ci espone al pericolo, a un maggior rischio di contrarre il virus. Un consiglio, quando sentiamo il bisogno di toccarci il volto, aggiustarci gli occhiali o strofinarci il naso, prendiamo un fazzoletto monouso di carta e utilizziamolo al posto delle dita e poi buttiamolo subito dopo, anche e a maggior ragione se indossiamo i presidi di protezione”.



Il consiglio in materia di mascherine, dunque, è uno solo: “Non sentitevi più sicuri. Osservatevi con attenzione, vi potreste accorgere di quanto invece guanti e mascherina (se li indossate senza che sia necessario), vi stiano invece esponendo a un maggior rischio di contagio. Anziché rendervi più forti, questi presidi se mal usati, potrebbero trasformarvi in Don Chisciotte, l’eroe dei romanzi di Cervantes che per difendere i deboli e riparare i torti, si mette a girare per la Spagna e, nella sua visionaria ostinazione, modifica così tanto la realtà da scambiare mulini a vento per giganti dalle braccia rotanti, burattini per demoni, greggi di pecore per eserciti di nemici arabi”.



Non resta che rispettare le misure indicate dall’OMS e dal Ministero della Salute, come ci ricorda la dottoressa Mondino : “Restiamo a casa; laviamoci spesso le mani; evitiamo abbracci e strette di mano; manteniamo, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; starnutiamo e/o tossiamo in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non tocchiamoci occhi, naso e bocca con le mani; usiamo la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate”.



Aggiungendo: “Ricordiamo di quanto siamo irrazionali, e quanto questa irrazionalità ci porta fuori strada, anche quando si tratta della nostra salute! Spero queste mie parole possano essere di aiuto”.



Infine, chiunque presentasse sintomi come febbre, tosse, difficoltà a respirare è invitato a rivolgersi immediatamente ad un medico, raccontando i propri spostamenti.