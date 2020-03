Filiali chiuse al pomeriggio e smart working alla Bcc di Casalgrasso e Sant'Albano Stura per tutelare clienti e dipendenti

Da giovedì 12 marzo, le filiali resteranno chiuse al pomeriggio. Questo per limitare il transito dei clienti in filiale, a tutela dei collaboratori e dei clienti stessi.

In questo momento di grande emergenza sanitaria è importante che le persone si rechino in banca solo per necessità inderogabili e per urgenze.



Il servizio bancario è garantito, ma è necessario l’impegno di tutti a non affollare le filiali e a limitare il più possibile i passaggi, a tutela dei dipendenti che lavorano allo sportello e che sono a più stretto contatto con il pubblico. “Abbiamo deciso di sospendere le attività di sportello il pomeriggio – commenta il direttore generale Mauro Giraudi – per tutelare i clienti e i dipendenti, per limitare il più possibile il contatto tra le persone garantendo, però, una continuità nei nostri servizi. Inoltre abbiamo attivato, da lunedì, la possibilità di lavorare da casa a circa il 50% dei colleghi”.



La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha recepito subito le indicazioni del Governo di limitare gli spostamenti e i contatti e ha messo in moto diverse misure di contenimento dei rischi legati al Coronavirus.



“Le filiali sono organizzate per ridurre al minimo la presenza dei colleghi, anche per venire incontro alle esigenze famigliari di molti” conclude Mauro Giraudi. È stata inoltre inviata una comunicazione a tutte le aziende che abbiano un mutuo presso la Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura dando la possibilità di sospendere le rate del mutuo e invitando i clienti a chiamare per necessità. Questo dimostra che anche una piccola banca può essere attrezzata per garantire sicurezza ai propri collaboratori e per continuare a fornire i propri servizi.