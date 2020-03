Nuove modalità di accesso ai servizi al comune di Bra, attive prenotazioni solo per esigenze indifferibili

Nell’ambito delle misure di contrasto e prevenzione della diffusione del Coronavirus, da venerdì 13 marzo, e fino a data da destinarsi, l’accesso del pubblico ai servizi e agli uffici comunali si svolgerà esclusivamente per esigenze indifferibili e solo su appuntamento telefonico, chiamando i numeri dedicati in orario di apertura al pubblico:



Anagrafe, 0172.438259



Stato civile, 0172.438242



Tributi, 0172.438233



Polizia municipale, 0172.413744



Protezione civile, 0172.439111



Ecosportello rifiuti, 0172.201054



Protocollo e archivio, 0172.438226



Elettorale, 0172.438286



Economato e pagamenti, 0172.438328



Messi, 0172.438327



Urbanistica ed edilizia, 0172.438353



Commercio e Attività produttive, 0172.438213



Relazioni con il pubblico, 0172.438378



Affissioni e occupazione suolo pubblico, 0172.438221



Ufficio Casa, 338.7253283



Ufficio Casa per residenti ATC, 0172.438124



Servizi alla persona e certificazione Isee, 0172.438238



Informagiovani, 0172.438241 (martedì dalle 10 alle 13)



Lavori pubblici, 0172.438346



Trasporti pubblici, 0172.438313



Patrimonio e centrale di committenza, 0172.438339



Ufficio cultura, 0172.430185



Personale, 0172.438315



Contratti, 0172.438316



Ragioneria, 0172.438320



Le richieste della cittadinanza saranno soddisfatte in via prioritaria telefonicamente, via mail o utilizzando i servizi on line disponibili. In caso di appuntamento (valutata l’indifferibilità della richiesta), dovranno tassativamente essere rispettate le prescrizioni di adeguata distanza.



Per le dichiarazioni di nascita e di decesso, l’accesso sarà consentito secondo le consuete modalità, previa presentazione all’ingresso in via Barbacana 6.



Per i pagamenti al Comune si invita ad utilizzare prioritariamente gli strumenti di pagamento telematici: dal sistema PagoPA (collegandosi al sito del Comune), al bonifico sul conto corrente di tesoreria (IBAN IT88Y0609546040000010801357 sulla sede centrale della Cassa di Risparmio di Bra), richiedendo telefonicamente l'addebito su conto corrente dei servizi scolastici o utilizando sito web e app per effettuare pagamenti mediante carta di credito. Per il pagamento delle lampade votive si chiede di attendere l'inoltro a casa dei bollettini, così come è necessario utilizzare i bollettini già inviati per altre forme di pagamento (iscrizione centro anziani, orti urbani e così via). Nei prossimi giorni non sono in scadenza imposte comunali.



Da oggi le isole ecologiche cittadine sono chiuse al pubblico.



L’Ecosportello rifiuti di corso Monviso è operativo telefonicamente e via mail (0172-201054 e ecosportello@strweb.biz) durante i consueti orari di apertura, sabato escluso. L’accesso al pubblico è consentito solo previo appuntamento telefonico, per esigenze indifferibili.



Aiutati e aiutaci: chiediamo alla cittadinanza la massima collaborazione e il rispetto delle regole per prevenire qualsiasi occasione di contagio o di diffusione del virus.