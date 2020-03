Uffici e delegazioni dell’Automobile Club chiusi al pubblico fino a mercoledì 25 marzo

In ottemperanza al Dpcm dell’11 marzo 2020, a decorrere dalla giornata odierna – venerdì 13 marzo, ndr – e fino a mercoledì 25 marzo compreso, gli uffici dell’Automobile Club Cuneo (piazza Europa 5) a Cuneo, la delegazione diretta di Madonna dell’Olmo (via Bra 1/H) e tutte le delegazioni provinciali resteranno chiusi al pubblico. La riapertura è prevista per giovedì 26 marzo salvo ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dal Governo in base all’evolversi della situazione di emergenza legata al Coronavirus. Per eventuali comunicazioni e/o informazioni sarà disponibile un presidio contattando l’indirizzo e-mail segreteria@acicuneo.it. È possibile tenersi aggiornati sulle nuove comunicazioni emanate dall’ente anche consultando il sito internet www.cuneo.aci.it



“Assumendoci un senso di responsabilità e al termine di un lungo vertice con i nostri referenti nazionali, al fine di preservare la salute dei cittadini tutti e dei nostri dipendenti abbiamo ritenuto opportuno – dichiarano i vertici Aci – dar seguito anche noi alle indicazioni della Presidenza del Consiglio. Ci auguriamo di poter riaprire quanto prima per tornare a fornire tutti i nostri servizi ai cittadini e in particolar modo agli automobilisti della provincia di Cuneo”.