Moncalieri Basket Femminile, un campionato da protagonista fino ad ora

Primo posto a quota 38 punti, con un campionato da assolute dominatrici. Le ragazze della Akronos Moncalieri hanno confermato il grandissimo finale della scorsa stagione, replicando quell’intensità che stava quasi portando in dote una pazzesca promozione, che poi invece è finita nelle mani di Costa Masnaga, che è tornata in Serie A1 dopo oltre vent’anni.

Un cammino spiegato alla perfezione dalle statistiche

Un dominio che è durato fin dalla prima giornata e il percorso fatto fino ad ora lo testimonia alla perfezione, con ben 19 vittorie che sono state portate a casa a fronte di 21 gare disputate. È l’attacco uno dei principali punti di forza della squadra piemontese, visto che i 1381 punti segnati fino ad ora rendono bene l’idea di una squadra che ha davvero tante frecce nel proprio arco dal punto di vista offensivo.

Nel girone Nord nessuno segna quanto Moncalieri che, con 65,8 punti a partita, guida la graduatoria anche in riferimento ai punti di media realizzati a partita. Ottima la percentuale nel tiro da due punti, con il 43% che arriva infilando a canestro praticamente 18 tiri sui 43 tentati in ogni partita.

Un altro dato molto interessante e che spiega in modo netto il primato della Akronos Moncalieri è anche l’ottima percentuale nel tiro dalla lunga distanza. Infatti, la compagine piemontese tira con il 30% da tre punti. Se da un lato è vero che si tratta di una delle squadre che fanno un più largo uso del tiro pesante, d’altro canto è bene sottolineare come sono oltre 6 i tiri segnati a partita.

A rimbalzo nessuno come Moncalieri

Se si dovesse trovare un punto debole a questa squadra, ecco che i viaggi in lunetta non vengono di certo capitalizzati a dovere. Infatti, Moncalieri segna 10 tiri sui 16 che si prende ad ogni partita dalla linea della carità, con una percentuale pari al 62%. Si può effettivamente fare meglio, anche se è vero che i 20 tiri tentati da tre punti a partita portano a pensare come la squadra piemontese non punti troppo alle penetrazioni e ad attaccare l’area. Di conseguenza, è poco credibile anche alzare il dato dei tiri liberi tentati. Ad ogni modo, quando si arriverà nelle gare che contano veramente, ovvero ai playoff, ci sarà la necessità di alzare senz’altro quel 62%, dal momento che ogni punto torna utile nella lotta verso la promozione, a maggior ragione quando i punti possono proprio fare la differenza per passare il turno.

Un dato in cui Moncalieri ha davvero pochi rivali in tutta la A2 è senz’altro quello relativo ai rimbalzi. Infatti, sono ben 42,8 quelli raccattati a partita, una statistica che si spiega soprattutto con i 15,3 rimbalzi in attacco. Un dato che deve far pensare subito alla grandissima fisicità che caratterizza la squadra di Moncalieri, che fa anche dell’intensità un punto di forza, esattamente come è stato anche per tutta la scorsa stagione. Andare forte a rimbalzo vuol dire anche avere tutta una serie di secondi possessi che diventano fondamentali soprattutto nei momenti più importanti delle partite e che fanno la differenza alla fine dei 40’.