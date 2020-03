Emergenza Coronavirus: Telegranda trasmetterà la Messa celebrata da Mons. Delbosco

Domenica 15 marzo, i credenti della provincia di Cuneo avranno la possibilità di assistere ad una Funzione religiosa dal proprio territorio in televisione.



Mentre infatti tutte le Celebrazioni sono sospese a causa dell'emergenza Coronavirus, l'emittente Telegranda – canale 186 del digitale terrestre – trasmetterà la Santa Messa alle ore 11.



A celebrare, il vescovo delle Diocesi di Cuneo e Fossano Mons. Piero Delbosco insieme ad alcuni sacerdoti.



«Siamo orgogliosi che la nostra emittente possa permettere a tanti fedeli di assistere ad una Funzione in questo momento di difficoltà – sottolinea Daniela Bianco, direttore di Telegranda –. Riteniamo sia un bel servizio a favore della comunità, in linea con gli obiettivi di una tv locale. Telegranda già dedica quotidianamente uno spazio del proprio palinsesto alla preghiera: due volte al giorno (alle 11.30 ed alle 18.30) trasmettiamo la recita del Rosario dai Santuari della provincia di Cuneo».



Domani, oltre che alle 11, la Messa verrà replicata anche alle ore 18.



Telegranda è visibile in provincia di Cuneo ed in Piemonte sul canale 186 del digitale terrestre. È presente anche in Liguria sul canale 196 ed in Valle D'Aosta sul canale 114. Sul sito internet www.telegranda.net è disponibile lo streaming h24.

Infine, tutte le produzioni dell'emittente vengono diffuse anche su Youtube, Facebook ed Instagram.