L’App tabUi e il Caffè Letterario in campo nel tempo del #iorestoacasa

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. In piena emergenza Coronavirus, l’applicazione tabUi si mette a disposizione per dare una mano all’economia locale, cercando di fornire un servizio capillare ai propri utenti. Già dal 12 marzo, infatti, tutte le aziende che hanno trasformato il loro business (o che già lo facevano) con il delivery possono trovare posto gratuitamente all’interno della tabUi APP.



Dalle macellerie, ai ristoranti, agli altri generi di prima necessità per i quali è permessa la consegna a domicilio in ottemperanza del Decreto governativo #iorestoacasa, tabUi offrirà spazio gratuito e visibilità. In questo modo, tutti gli utenti a casa e in possesso dell’app potranno comodamente individuare le attività a loro più utili e mettersi in contatto direttamente.



Spiega Giorgio Proglio fondatore di tabUi APP: " Ci sembrava logico e corretto dare una mano in questo particolare periodo. Non era prevista una sezione di questo tipo all’interno dell’APP, ma l’abbiamo sviluppata e attivata con la massima urgenza. Ho personalmente letto tantissimi post di aziende che si son mosse in questo senso cercando di colmare le perdite con la consegna a casa. Da lì è nata la volontà di dare una mano".



Un messaggio, quindi, rivolto a tutte le aziende che offrono il servizio di consegna a domicilio: si può direttamente contattare tabUi inviando i propri dati e servizi offerti ricordando che l’inserimento è completamente gratuito. I riferimenti di contatto per essere visibili sono: Email: sales@tabui.app; Sitoweb: www.tabui.app; Facebook e instagram: @tabuiapp.



E se qualcuno pensa ancora che stare a casa sia noioso, che dopo pulizie, nuove ricette e scorpacciate di serie tv resti poco da fare, bè… quel qualcuno si sbaglia di grosso. Per invogliare le persone a stare a casa e dare il proprio contributo all’intrattenimento durante la quarantena, il Caffè Letterario di Bra consiglia di avvicinarsi alla lettura.



L’evento del 19 marzo è sospeso, ma ogni casa può trasformarsi in un Caffè Letterario. Il Papa, che prega l’Angelus in streaming, lo ha fatto dalla biblioteca vaticana, perché leggere un libro non fa passare la malattia, ma può difenderci dal contagio della paura, che si tratti di Coronavirus o di altre calamità che incombono sulla nostra vita. Come dice il sindaco di Milano, Beppe Sala, ‘La cultura è vita’ e tra le pagine di un buon romanzo si possono trovare risposte, sorrisi, bellezza, divertimento. Quello che ci serve per scacciare il buio e riaccendere la luce dell’ottimismo.



I volumi sono consigliati direttamente dagli autori e si possono scoprire su Facebook, dove, in questi giorni, si è attivata una sorta di virus culturale, capace di contagiare le persone con il meglio di post, messaggi, fotografie e racconti di ordinaria generosità. Quei social che sembravano nati per dividere ed allontanare le persone, si stanno riprogrammando per unire e costruire forme di socialità ed incontro.



È un momento di disorientamento generale, le news in continuo aggiornamento, ma una cosa è certa: #andràtuttobene. In attesa che ciò accada sono state messe in atto lodevoli iniziative per affrontare l’emergenza attraverso flash mob, post di arcobaleni e hashtag di ogni tipo, a riprova che nell’era dei social nemmeno un virus può mettere in quarantena i rapporti umani e lo spirito di condivisione.



Insomma, i duri non stanno fermi nemmeno seduti sul divano.