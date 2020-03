Il gruppo Bni Visol di Saluzzo offre 4.500 euro all'ospedale di Saluzzo

Vista l’emergenza creata dal virus Covid19 e dalle difficoltà che deve sopportare l'AslCn1, il gruppo BNI VISOL di Saluzzo ha deciso di contribuire con 4.500 euro da destinare all'ospedale di Saluzzo.

"Pensiamo che sia un gesto che debba ispirare le persone a mettersi in gioco e ad aiutare chi sta faticando per noi. - spiega il presidente Domenico Grosso - I medici e gli infermieri si prodigano per rendere più sostenibile un periodo difficile. È il minimo che si possa fare."



"Come capitolo abbiamo deciso di ricominciare a riunirci - continua il presidente - per mantenere una sensazione di normalità e per non cadere nella facilissima lamentela: noi pensiamo che nell’azione ci sia la soluzione per affrontare un oggi così incerto. Ovviamente abbiamo scelto un format che non implichi rischi per la salute: quello digitale."