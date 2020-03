Lions Club Mondovì Monregalese: sostegno all'Ospedale di Mondovì per il COVID-19

La principale finalità Lions è sempre stata We Serve, essere a servizio della comunità.

Per questo il Lions Club Mondovì Monregalese ha deliberato di devolvere 2000 euro all'Ospedale di Mondovì per finalità inerenti il COVID-19.



Il Presidente Angelo Bianchini ha evidenziato come sia in questo momento fondamentale il sostegno al territorio, sia tramite attività legate ai servizi essenziali che attraverso il sostegno economico alle strutture sanitarie del territorio.