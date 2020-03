Alba: modifica orari delle Autolinee Urbane ed Extraurbane della Provincia di Cuneo

A partire da lunedì 16 marzo opereranno le seguenti modifiche di orario sulle Autolinee Urbane ed Extraurbane della Provincia di Cuneo:



- dal lunedì al venerdì: verranno svolte le corse previste per il SABATO NON SCOLASTICO;

- sabato, domenica e festivi infrasettimanali: verranno svolte le corse previste per i giorni FESTIVI.



- Rimangono regolari, dal lunedì al sabato mattina, i servizi operai per Fiat Mirafiori, Teksid, Michelin, SKF e Zona industriale Mondovì.



A maggior chiarimento, si allega manifesto informativo predisposto dal Consorzio Trasporti Granda Bus.