Anche l'arte scende in campo contro il Coronavirus: quadro di Carlà all'asta a Mondovì

Per contrastare l'emergenza connessa alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese, anche l'arte ha deciso di scendere in campo. A Mondovì, infatti, la pittrice Carlà ha scelto di mettere all'asta una delle sue opere, già esposta in città presso il negozio "Da Rosanna" (corso Italia, 14) e i cui proventi saranno interamente devoluti alla sanità monregalese.

Il quadro raffigura un cavallo nel pieno della sua corsa vigorosa e potente, quasi come se si fosse appena liberato dalle catene che lo tenevano prigioniero. "Mi piace pensare rappresenti la forza di tutti gli italiani che riescono a divincolarsi dalla morsa del virus", ha commentato l'artista, prima di passare a spiegare, dal punto di vista pratico, le modalità dell'asta.

"Funziona così: mandando un messaggio WhatsApp al numero 333/1604450, il possibile acquirente sarà inserito in un gruppo denominato 'Carlà Donazione Sanità'. Lì potrà fare i rilanci e seguire la progressione dell'asta. Il testo da inviare è semplicemente 'asta quadro Carlà', con nome e cognome del partecipante. Si parte da una base d'asta di 200 euro per un'opera (100x80 centimetri) che sarebbe venduta a un costo molto più alto".

L'asta avrà inizio alle 8 di domenica 15 marzo e durerà per 5 giorni, sino alle 20 di giovedì 19 marzo 2020. "Vi aspetto - ha chiosato Carlà -, perché insieme ce la faremo".