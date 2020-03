"C'è un caso di Coronavirus alle Poste di Nucetto": ma è una fake news

"C'è un caso di Coronavirus alle Poste di Nucetto": questa è l'indiscrezione rimbalzata da uno smartphone all'altro nella giornata di venerdì 13 marzo 2020, seminando il panico tra la popolazione, che, inevitabilmente, ha subissato di telefonate il municipio.

Un allarmismo gratuito e ingiustificato, dal momento che si tratta di una fake news. O quasi... Per fare chiarezza sulla vicenda, abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco del Comune valtanarino, Enzo Dho.

"I fatti sono questi - ha esordito il primo cittadino -: nella mattinata di venerdì il direttore della filiale di Poste Italiane di Alba, dalla quale dipendiamo, mi ha contattato per comunicarmi la temporanea chiusura per sanificazione locali del nostro ufficio postale, poiché l'impiegata è andata a cena nei giorni scorsi con un signore che aveva a sua volta avuto contatti con un uomo poi risultato positivo al Covid-19. Tengo a sottolineare che la donna sta bene e non ha mai manifestato febbre o altri sintomi, ma in via precauzionale si è messa in autoquarantena e la direzione ha optato giustamente per la chiusura al pubblico".

Chiusura, peraltro, che non dovrebbe protrarsi per troppi giorni. "L'ufficio dovrebbe riaprire già a partire da giovedì 19 marzo. In ogni caso, se i residenti di Nucetto avessero necessità di usufruire di alcuni servizi postali urgenti, potranno recarsi nelle vicine sedi di Bagnasco o Ceva, esplicitando la motivazione del loro spostamento sul modulo di autocertificazione da consegnare alle forze dell'ordine in caso di controllo".

Il sindaco Dho ha quindi invitato i suoi concittadini alla calma, ricordando che sono state rispettate nell'ultimo periodo le distanze di sicurezza anche all'interno delle poste, dove non si sono mai verificati assembramenti.