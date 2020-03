Coronavirus: il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana effettua consegne a domicilio in 7 Comuni

L'associazione Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana ha attivato, per questo periodo di emergenza sanitaria connessa al Coronavirus in Italia, un servizio gratuito di consegna a domicilio di generi di prima necessità e farmaci.

Un'iniziativa che gode del patrocinio dei Comuni di Bastia Mondovì, Carrù, Clavesana, Farigliano, Magliano Alpi, Piozzo e Rocca Cigliè e rivolta alle persone anziane, sole, affette da patologie o comunque impossibilitate a provvedere autonomamente all'acquisto di questi beni.

Per usufruire del servizio, è sufficiente contattare il numero 370/3353393 dal lunedì al sabato nella fascia oraria inclusa fra le 9 e le 18; la spesa sarà consegnata al domicilio del richiedente, esclusivamente previo accordo telefonico, da volontari in divisa e con tesserino di riconoscimento del Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana.

Capitolo medicinali: i farmacisti consegneranno ai volontari addetti al servizio i farmaci di libera vendita in nome e per conto del richiedente, ma quelli di fascia A e C saranno dispensati soltanto con la presentazione della ricetta medica in corso di validità, del cui ritiro si occuperanno gli stessi volontari.

Ulteriori informazioni saranno fornite dall'operatore che risponderà alla richiesta telefonica.

Nota bene: per quanto concerne i residenti di Carrù, l'amministrazione comunale e la Pro Loco si occuperanno dei rifornimenti nei supermercati, mentre i Volontari del Soccorso di Clavesana penseranno ai farmaci e alle spese nei piccoli negozi.