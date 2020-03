Coronavirus, il sindaco di Mondovì replica all'ARPA: "Sanificazione non efficace? Ecco cosa stiamo facendo"

In seguito al nostro articolo circa le dichiarazioni di ARPA Piemonte in merito alle operazioni di sanificazione delle strade con ipoclorito, il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, ha voluto replicare con un suo intervento dettagliato.

"Ho letto che il Direttore tecnico regionale di ARPA Piemonte ha inviato una nota ai direttori dei Dipartimenti territoriali definendo 'non efficace' la pratica di sanificazione attuata da alcune amministrazioni comunali. Ritengo dunque doveroso aggiornarvi su quanto stiamo facendo da questo punto di vista a Mondovì", ha esordito il primo cittadino monregalese, per poi passare a enumerare le attività svolte sino ad oggi per contrastare la diffusione del Coronavirus.

PUNTO 1

"Non si sanificano le strade (né le aree verdi!), ma le panchine, i corrimano, le pensiline dell'autobus, i muretti e le ringhiere, i giochi dei bimbi, i pilastri dell'ala del mercato. Quei luoghi, cioè, su cui tutti appoggiamo spesso le mani e in cui un'eventuale presenza batterica o virale potrebbe resistere più a lungo ed essere maggiormente pericolosa. In questo periodo proseguiranno anche le operazioni di spazzamento strade, mediante impiego esclusivo di acqua per abbattere le polveri ed aspirare il terriccio". PUNTO 2

"Il disinfettante utilizzato (ipoclorito di sodio diluito nella percentuale del 5%) non è nocivo per le persone e gli animali e viene impiegato esclusivamente per questi interventi 'mirati'. Prima di procedere, il Comune ha informato e ottenuto l'assenso dell'Ufficio Igiene e Salute Pubblica dell'Asl Cn1, sezione monregalese". PUNTO 3 "La sanificazione è stata avviata a tutela massima della collettività e continuerà nei prossimi giorni. Riteniamo che disinfettare le superfici che tutti tocchiamo con le mani sia un atto di responsabilità e, come ciascuno di noi procede a casa propria, il Comune si fa carico degli spazi di tutti".