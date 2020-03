Cuneo, chiude l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e cambiano le modalità di accesso ai servizi demografici

Si segnala che, a partire da lunedì 16 marzo, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico verrà chiuso al pubblico per permettere al personale di operare presso il centralino dello 0171.44.44.44, il numero unico dedicato alle richieste di chiarimenti (non sanitari). Pertanto, a partire dal 16/3, la consegna delle Carte di Identità Elettroniche emesse sarà effettuata dall’Ufficio Anagrafe (Palazzo comunale, 1 piano). Anche la Casa del Fiume è chiusa al pubblico.

Si segnala inoltre che, per aderire alle disposizioni del DPCM, gli uffici dei servizi demografici e di protocollo-archivio adotteranno da lunedì 16 marzo una nuova articolazione di orario, come sotto esplicato. Si raccomanda a tutti i cittadini di recarsi negli uffici pubblici soltanto in caso di reale necessità e urgenza, per ottenere documenti che richiedano la presenza fisica e, in tal caso, rispettando le disposizioni dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal proposito si ricorda che l'accesso a Palazzo Municipale, sito in via Roma 28, sede dei servizi anagrafici, di stato civile, è consentito ad un massimo di 5 persone ogni 10 minuti; i prenotati allo sportello delle Carte di Identità Elettroniche (CIE) devono presentarsi all'ora fissata e sono autorizzati ad accedere agli sportelli.

L'ufficio protocollo ammette solo una persona per volta nel proprio sportello.

Il servizio archivio fornisce i dati in modalità telematica.

Modalità di accesso agli sportelli demografici, funebri, di protocollo e di archivio

Si fornisce una sintesi delle modalità di erogazione dei servizi demografici, funebri, di protocollo ed archivio al fine di garantire la loro fruizione in modo ordinato.

Servizio Anagrafe (via Roma 28, 1° piano)

Tutti i servizi anagrafici sono attivi. Si invitano gli utenti ad avvalersi delle modalità telematiche per le variazioni anagrafiche (variazioni di residenza, iscrizioni anagrafiche, variazioni di indirizzo, ecc.) secondo le indicazioni contenute in http://www.comune.cuneo.it/segreteria-generale-e-servizi-demografici/anagrafe/variazioni-anagrafiche.html

La prenotazione degli appuntamenti per il rilascio dei dati delle CIE può avvenire sul sito https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/

Servizio di Stato Civile (via Roma 28, 1° piano)

I servizi di rilascio di certificati sono attivi. Si informa tuttavia che il numero di sportelli attivi sarà limitato, pertanto potranno verificarsi delle attese.

Sono regolarmente ricevute le denunce di morte, le denunce di nascita. Si ricorda ai genitori che, nei primi 3 (tre) giorni dalla nascita, le denunce possono essere rese presso le direzioni sanitarie negli ospedali, senza necessità di accedere agli sportelli di stato civile.

I matrimoni, le unioni civili, le pubblicazioni di matrimonio, le separazioni e i divorzi vengono svolti solo su prenotazione, con la presenza dei diretti interessati (es. sposi e testimoni), in quanto le cerimonie sono sospese.

Il deposito del decreto di cittadinanza da parte del diretto interessato (con programmazione della data del giuramento) si effettua solo su appuntamento.

· I testamenti biologici (DAT - Disposizioni anticipate di trattamento) sono ricevute su appuntamento e con ricezione limitata alla presenza del disponente.

· Il numero di telefono per prenotazioni ed informazioni 0171444231 è attivo dal lunedì al giovedì, al pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30, ma il servizio può subire dei rallentamenti dovuti al carico di lavoro degli operatori. Eventuali richieste via e-mail possono essere inviate all’indirizzo statocivile@comune.cuneo.it

Servizio protocollo (via Roma 28, piano terra)

A causa dell'elevato volume di comunicazioni digitali, l'ufficio apre lo sportello tutti i giorni dalle 9 alle 12.

Si invitano gli utenti ad utilizzare la PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

Servizio Elettorale (Via Roma 37, 1° piano)

Lo sportello è chiuso. Le attività vengono svolte in modalità "smart working". Per informazioni urgenti è possibile contattare il numero telefonico 0171/444335-309 dalle ore 08:30 alle ore 12:00.

Servizio Toponomastica (Via Roma 37, 1° piano)

Lo sportello è chiuso. Le attività vengono svolte in modalità "smart working". Per informazioni è possibile chiamare ai numeri indicati al fondo della pagina.

Servizio Statistica (Via Roma 37, 1° piano)

Lo sportello è chiuso. Le attività vengono svolte in modalità "smart working". Per informazioni è possibile chiamare ai numeri indicati al fondo della pagina.

Servizio Funebri (Via Roma 37, 1° piano)

I servizi sono attivi. E' possibile presentare le richieste di autorizzazione ai trasporti funebri.

La vendita di loculi avviene su appuntamento.

Servizio Archivio generale (Largo Barale)

I professionisti che intendono accedere alle pratiche edilizie dovranno presentare la richiesta via mail all’indirizzo archivio.generale@comune.cuneo.it www.comune.cuneo.it/elaborazione-dati/archivio-storico/consultazione-materiale.html

Approfittiamo dell’occasione per ricordare le modalità di accesso agli altri uffici comunali, come già comunicato ad inizio settimana

Comando di Polizia Locale (via Roma 6)

Gli utenti che intenderanno accedere agli sportelli del Comando di Polizia Locale (Ufficio Contenzioso/Contravvenzioni; Ufficio Traffico; Ufficio Informativa, Ufficio Segreteria P.L., Ufficio Infortunistica, Ufficio oggetti smarriti /Mercati, Ufficio Antidegrado; Ufficio di P.G.) dovranno comunicarlo al personale addetto alla sala operativa.

L’accesso agli Uffici sarà contingentato e verrà consentito l’accesso ad una sola persona alla volta per ogni Ufficio (salvo eventuali diverse esigenze che verranno esaminate, di volta in volta, dai responsabili).

Gli utenti dovranno rimanere in attesa all’ingresso del Comando (con cancello in ferro chiuso) e seguire le disposizioni impartite dal personale addetto alla centrale operativa; gli utenti in attesa di accedere al Comando verranno invitati ad usufruire di apposito diffusore di disinfettante per le mani posto nell’androne di ingresso con apposito cartello; se ritenuto opportuno dai responsabili, qualora l’affluenza di pubblico fosse alta, le persone in attesa potranno essere invitate a sostare nel cortile del Comando. Se necessario, verrà chiuso il portone di ingresso principale e la risposta agli utenti verrà data tramite citofono.

Servizio Tributi (largo Barale 1)

I contribuenti che intendono accedere agli sportelli del servizio tributi dovranno preventivamente contattare gli uffici telefonicamente o a mezzo mail.

Gli uffici, valutata la richiesta, nel caso non sia possibile soddisfare la stessa con consulenza telefonica o a mezzo posta elettronica, proporranno l’accesso tramite prenotazione che, assegnando una precisa fascia oraria per ciascun utente, consentirà di limitare la presenza nei locali al tempo strettamente necessario e l’eliminazione delle code nella sala d’attesa.

Settore Edilizia, pianificazione urbanistica e Attività produttive (via Roma 4)

Gli uffici del Settore riceveranno il pubblico solo tramite appuntamento, in casi di urgenza documentata ed una sola persona alla volta.

L’attività di Segreteria sarà garantita, secondo gli orari prestabiliti, utilizzando i contatti informatici e telefonici.

Le istanze di accesso agli atti amministrativi saranno evase previa richiesta a mezzo mail, tramite la Segreteria di Settore (segreteria.ediliziaurbanistica@comune.cuneo.it.)

Il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni sarà comunicato agli interessati a mezzo mail con l’indicazione delle tempistiche per il ritiro.

In questo particolare momento, si invitano i cittadini a richiedere le informazioni telefonicamente / a mezzo posta elettronica contattando i tecnici agli orari stabiliti per il ricevimento al pubblico, sfruttando la possibilità già offerta dal Comune di sbrigare le pratiche in modalità on-line attraverso gli sportelli SUE e SUAP.