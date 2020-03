Cuneo, pubblicati sul sito comunale in 10 lingue i comportamenti da seguire e le modalità di conferimento dei rifiuti domestici

Si segnala che sul sito comunale (nella sezione Emergenza COVID 19 a Cuneo e nella sezione News) sono state pubblicate le seguenti notizie:

· 10 TIPS TO FOLLOW - Traduzione in inglese, francese, cinese, spagnolo, arabo, urdu, somalo, russo, tigrino, wolof del decalogo “Dieci comportamenti da seguire” del Ministero della Salute e Istituto Superiore della Sanità.

· Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici - Avviso per la raccolta dei rifiuti domestici per chi è in quarantena e per chi NON è positivo al coronavirus Ricordiamo inoltre che è stato attivato il numero unico dedicato alle richieste di chiarimenti (non sanitari) – lo 0171.44.44.44, operativo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18 – e che sul sito comunale, alla pagina http://www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo.html, sono disponibili tutte le informazioni relative alla gestione dell’emergenza Coronavirus a Cuneo.