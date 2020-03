Distribuzione farmaci a domicilio, le misure del comune di Cervasca

Il Comune di Cervasca ha attivato il servizio: “Distribuzione farmaci a domicilio” in collaborazione con le farmacie e le parafarmacie del territorio comunale e la Protezione Civile / A.I.B.



Il servizio sarà erogato in questo periodo di emergenza per il contenimento del contagio e la diffusione dell’epidemia da COVID-19.



Hanno diritto a richiederlo i /le cittadini/e con i seguenti requisiti: persone con handicap, pazienti oncologici, immunodepressi, con gravi disturbi respiratori o persone oltre i 70 anni di età. L’amministrazione comunale si auspica di poter facilitare questi giorni particolarmente difficili consentendo loro di rimanere a casa.

Per ottenere il servizio basterà telefonare alla farmacia o alle parafarmacie:



- Farmacia Ponso dottor Tullio tel. 0171 – 85044

- Parafarmacia Alessia Sottile tel. 0171 – 500692

- Parafarmacia Della Granda presso Mercatò tel. 0171 – 612140





Il cittadino dovrà comunicare i farmaci necessari, l’indirizzo e il numero di telefono; gli ordini vanno effettuati entro le ore 12 del martedì o venerdì.



Il/la farmacista dopo aver preparato i farmaci, li consegnerà alla Protezione Civile che li porterà al domicilio dalle h.17 alle h.19 nei giorni di martedì e venerdì.



Il pagamento sarà effettuato in contanti alla consegna.



Inoltre, per emergenze sarà possibile contattare i seguenti numeri di cellulare:



- 3385789826 Sindaco Garnerone Enzo

- 3402558475 Vice Sindaco Parola Massimo

- 3280828030 Assessore Martini Nadia

- 3284577100 Assessore Benessia Daniela

- 3385013423 Assessore Beltritti Dario