La seconda vittima a Borgo San Dalmazzo positiva al Covid-19 è un uomo di 89 anni ricoverato al Carle di Cuneo

Borgo San Dalmazzo piange il secondo decesso di un paziente positivo al tampone del Covid.19. Si tratta di un paziente di 89 anni già ricoverato all’ospedale “Carle” di Cuneo con un quadro clinico assai compromesso.



Lo conferma il sindaco Gian Paolo Beretta: "È purtroppo la seconda persona che ci lascia. Faccio le piu sentite condoglianze alla famiglia. Rinnovo l'invito alle persone a stare a casa in questo momento così delicato e a rispettare il decreto ministeriale per limitare il contagio".



Sono quattro le vittime in Granda. Due segnalate a Busca e due nel comune di Borgo San Dalmazzo