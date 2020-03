L’annuncio del sindaco di Barge: in paese il primo caso di contagio al Covid-19, ricoverato in ospedale

Piera Comba, sindaco di Barge, ha reso noto oggi (domenica) che, in qualità di Autorità Sanitaria locale, ha ricevuto segnalazione del primo caso di soggetto residente in paese e risultato positivo all’infezione da Covid-19.

La persona si trova attualmente ricoverata in una struttura ospedaliera, ma non in reparto di terapia intensiva.



Le condizioni del paziente, al momento, sono stabili, secondo quanto riferiscono le autorità sanitarie competenti. I famigliari del paziente sono stati sottoposti a quarantena.



“Ho predisposto tutto il protocollo previsto dalla normativa vigente al fine di salvaguardare e tutelare la salute dei cittadini. - scrive la Comba - Invito la cittadinanza a non cedere ad eccessivi allarmismi al fine di trasmettere positività specialmente alle persone più deboli ed al contempo rimarca l’assoluta necessità di rispetto delle norme previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri.

Insieme all’intera Amministrazione comunale auguro una pronta guarigione al concittadino bargese, con la certezza che potrà tornare presto a Barge in piena salute.

E con l’occasione ringrazio le Forze dell’Ordine, i dipendenti comunali, tutte le Associazioni del territorio e la popolazione intera per lo sforzo messo in atto in questo momento di emergenza nazionale”.