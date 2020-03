L'appello del sindaco di Valdieri: "Restiamo uniti, dimostriamo di voler bene al nostro comune ed alla sua Comunità"

La politica, la società, la tenuta dello stato sono temi che sino a ieri davamo per scontati, relegandoli metaforicamente ai palazzi delle stanze dei bottoni che molto erano distanti dai cittandi e dalla realtà delle Comunità: oggi siamo in guerra di fronte ad una pandemia storica la quale sarà il banco di prova della maturità per il paese che, volenti o nolenti, ci cambierà per sempre. La politica, la società e lo stato dovranno diventare un tutt’uno per affrontare in modo robusto questa emergenza.



Il corona virus (Covid-19) chiude l’Italia attaccansdo l’economia, la produzione ed il lavoro. Sta mettendo sotto pressione gli apparati di sicurezza e le forze dell’ordine le quali, da settimane, sono in prima linea per fronteggiare l’emergenza.



E’ uno scenario da film apocalittico: gli stati vicinori che chiudono le frontiere ed aeroporti e la sensazione, sempre più disarmante, che l’Unione europea abbandoni l’Italia al suo macabro destino. L’italia di oggi è di fronte ad una sfida tra le più difficili dal dopoguerra dove il sistema produttivo che comunque aveva dato dimostrazione di solidità negli anni di recessione oggi rischia di essere compromesso.



La scuola sta vivendo con apprensione questi momenti per capire quale sarà il futuro dell’anno scolastico in corso ed attualmente mette in scacco milioni di famiglie; docenti, alunni e genitori alle prese con lezioni via web e poca certezza sul futuro.



Cambiano le chiavi di lettura giorno per giorno ed i punti di osservazione non sono più univoci portando il cittadino a doversi arrovellare nella smisurata quantità di informazioni che su tutti i canali di informazione viene distribuita urbi et orbi come oro colato. Documentandomi, mio malgrado, ho appreso che oggi sono diventati tutti statisti, virologi e medici di lungo corso veicolando spesso informazioni che non coincidono con la realtà delle cose e mettendo i cittadini su strade che portano a vicoli ciechi. Grazie al web possiamo verificare le informazioni, pertanto, prendetevi un po’ di tempo per migliorare la vostra informazione sulla pandemia in atto visitando sito del Ministero della Salute all’indirizzo http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus ed i siti dei principali organi di Governo al fine di tutelare Voi e le Vostre famiglie. Sulla prima pagina del sito del comune di Valdieri sono indicati i link instituzionali dai quali potrete raggiungere le informazioni ufficiali.



Come sindaco ho aperto un canale Whatsapp nel quale ho condiviso in tempo reale le principali comunicazioni istituzionali che sono giunte a noi amministratori. Per le persone che non sono riuscito a raggiungere prego di inviarmi un sms al 3471029737 o una mail all’indirizzo mail giacomo.gaiotti@gmail.com con il Vostro nome e numero di telefono al fine di veicolare in modo puntuale tutte le informazioni istituzionali in tempo rapido.



Saranno settimane dure, come non lo sono mai state, perchè dovrete cambiare il vostro modo di vivere, limitando la Vostra libertà di movimento e rinunciando a vedere i Vostri cari ma per un fine giusto che è la salute di chi vi vuole bene.



Da oggii (15/03/2020), il comune ha attivato un servizio di consegna di generi alimentari per persone dai 65 anni in su. Potete chiamare lo 0171 97109 dalle 8.30 alle 11 dal lunedì al sabato per comunicare le necessità degli alimenti ed un operatore si farà carico di portare gli stessi presso l’abitazione dell’interessato. Questo servizio è svolto grazie alla collaborazione del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta e la Croce Rossa Italiana (seguiranno aggiornamenti ed informazioni mirate).



Ho preallertato il COC - Centro Operativo Comunale ed in forza delle ultime comunicazioni pervenute nella giornata di domani verrà istituito. Serguiranno informazioni in merito ai numeri di telefono di emergenza attivati tramite canali istituzionali e via web (pagina Facebook del comune di Valdieri).



Sono stato contattato poco fa dalle Autorità Sanitarie locali Le quali mi hanno ufficializzato il primo caso di Covid-19 a Valdieri. La situazione è monitorata e sotto controllo. E’ stato imposto l’obbligo di dimora e la quarantena per 15 giorni alla persona interessata ed al familiare.



Quello che posso dirvi è che il soggetto NON è stato contagiato nel comune ma sul luogo di lavoro, pertanto vorrei rassicurare tutti Voi raccomandando di stare a casa ed uscire solo ed esclusivamente per necessità impellenti (motivi di salute, necessità di approvvigionamento alimentare, lavoro ove previsto) ricordandovi di portare con voi il modulo di autocertificazione.



Quello che mi preme di più oggi è dirVI che non siete soli, stiamo monitorando costantemente la situazione sul comune grazie al collegamento con Prefettura, Azienda Sanitaria Locale, Protezione civile e Carabinieri con lo scopo di metterci al servizio della nostra Comunità, in una situazione drammatica per tutti, nel migliore dei modi e con le giuste informazioni.





Per qualsiasi necessità il sottoscritto e l’Amministrazione comunale siamo a disposizione, non esitate a contattarci.



Come Italiani abbiamo saputo affrontare guerre, crisi economiche e sociali; sono certo che se ognuno di voi si atterrà alle disposizioni comunicate sarà più facile e veloce uscire da questa drammatica situazione, insieme, nessuno escluso.





In questi giorni non passa momento in cui io non pensi a Voi ed alle Vostre famiglie, soprattutto agli anziani ed alle persone sole. Restiamo uniti nelle difficoltà e dimostriamo di voler bene al nostro comune ed alla sua Comunità.



Un forte abbraccio (rigorosamente virtuale).



Il Sindaco

Giacomo Luigi Gaiotti