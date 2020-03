Primo caso di Coronavirus a Garessio: paziente ricoverato in terapia intensiva a Mondovì

"Cari concittadini,confermo che abbiamo avuto un caso a Garessio di Coronavirus che mostrava febbre da lunedì scorso. Ieri le sue condizioni si sono aggravate ed è stato quindi portato dal 118 all'ospedale di Mondovì, dove è stato ricoverato in terapia intensiva".

Questo è l'annuncio che Ferruccio Fazio, sindaco del Comune valtanarino, ha effettuato a mezzo social pochi istanti fa, attraverso la pagina istituzionale dell'amministrazione municipale. "Ho parlato con il direttore dell'ufficio di igiene dell'Asl Cn1 - ha proseguito -: quest'ultima sta provvedendo a fare la ricerca dei contatti per porli in isolamento domiciliare fiduciario. Dunque anche il nostro paese è stato colpito come già tanti altri del Piemonte e non si può escludere che possano esserci ulteriori casi nei prossimi giorni, anche se sembra che siamo oramai vicini al picco".

Fazio ha concluso il suo intervento così: "Per il momento, comunque, nelle nostre zone non ci sono ancora problemi di saturazione delle strutture assistenziali. Raccomando a tutti i concittadini di mantenere la calma e soprattutto di rispettare scrupolosamente le prescrizioni governative. Un forte abbraccio a tutti".