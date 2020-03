Roburent, appello del sindaco a turisti e proprietari di seconde case: "Non venite da noi fino a cessata emergenza"

"Come è noto i decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernenti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dichiarata dall'OMS pandemia, hanno limitato gli spostamenti della popolazione, consentiti solo per ragioni di lavoro e necessità. Negli ultimi giorni mi sono pervenute alcune segnalazioni da parte dei miei concittadini di recenti arrivi di proprietari di seconde case e/o turisti nel territorio del nostro Comune, in spregio ai divieti previsti dai decreti di cui sopra" .

"Vista la gravità dell'emergenza sanitaria - ha aggiunto il primo cittadino -, che può essere fronteggiata e sconfitta solo con un rigoroso senso civico e di responsabilità da parte di ognuno di noi, al fine di scongiurare la diffusione e l'insorgenza di nuovi casi di Coronavirus vi invito a non mettervi in viaggio per raggiungere il nostro Comune, trattandosi di spostamenti non autorizzati e contrari alle previsioni dei ben noti decreti. Come potrete ben comprendere, tale richiesta ha l'unico fine di tutelare i miei concittadini. La comunità roburentese vi aspetterà a braccia aperte non appena sarà cessata la situazione di emergenza mondiale".