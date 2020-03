Secondo caso positivo a Covid-19 a Canale

È sempre il primo cittadino, Enrico Faccenda, a segnalare anche questa volta la presenza di un secondo caso di contagio dal Covid- 19 nella comunità di Canale.



"Fortunatamente il malato presenta sintomi molto blandi e da più giorni era in auto isolamento - scrive il sindaco di Canale sulla pagina social - .



Secondo in medici dell'Asl, questo deve tranquillizzarci sulla diffusione del virus".



Faccenda ricorda a tutti i suoi concittadini di lavarsi in modo frequente le mani e di - non uscire di casa.