Tutti a casa... a fare il giro del mondo in quarantena artistica

Che cosa fare in quarantena? Rilassarsi. Attraverso la cultura, ad esempio. 10 musei offrono veri e propri tour virtuali, invitando a scoprire da casa i segreti delle loro collezioni. Per la serie, impara l’arte e non metterla da parte. Ecco l’elenco completo da nord a sud, da est a ovest. Giusto per non farci mancare nulla.

Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/. Indovinate dove si trova la tela del bacio più famoso della storia dell’arte, quella che Hayez dipinse nel 1859? Proprio qui.

Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali. Qui siamo a livelli altissimi, immagini in alta, ma così alta definizione, che vi sembrerà di essere in pieno Rinascimento.

Musei Vaticani Roma

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html; basta la parola.

Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/. Per tutti quelli che alla Grecia non associano solo le spiagge di Mykonos e Santorini, ecco pane per i loro denti.

Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works;

Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne. Keep calm: troverete tutto, anche la Gioconda.

British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection. Dopo il tour virtuale, provate a trovare le differenze con quello reale.

Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore. Il rimpianto di non esserci ancora andati non vi fa dormire la notte? Iniziate ora.

National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html. Una sbirciatina al all’Autoritratto di Vincent van Gogh non la volete fare?

Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj. Dalla Russia con amore.