Un medico, due infermieri e due pazienti al Carle positivi al Coronavirus, si ferma il reparto

Sono cinque i positivi al Coronavirus nel reparto Geriatria dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Oltre a due pazienti ricoverati si contano anche tre unità del personale sanitario positivi a Covid-19. Si tratta di due infermieri e un medico al momento in isolamento a casa.

A causa di questi cinque casi il reparto è al momento fermo: i pazienti non potrebbero nè entrare nè uscire. Secondo quanto riportato da Ansa il resto del personale sarebbe stato controllato e non risulterebbero altri contagi. A seguito dello stop al reparto sono state messe in atto le procedure di sicurezza e sanificazione.