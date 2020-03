A Corneliano servizio di consegna a domicilio delle spese alimentari e medicinali

Casi di impossibilità di approvvigionamento autonomo di alimentari di prima necessità ai medicinali, la Protezione civile e l’Amministrazione comunale di Corneliano attivano il servizio di consegna a domicilio delle spese alimentari e dei medicinali rivolto a ultrasettantenni che vivono soli, invalidi e disabili.



La raccolta degli ordini è attiva al mattino, da lunedì a sabato, dalle 8:30 alle 12:30, la consegna avverrà nel pomeriggio da parte dei volontari in divisa della protezione civile. Se occorre telefonare ai numeri 350 134 87 52 oppure 0173 61 99 64. Il Comune di Corneliano ringrazia l’associazione di Protezione civile e i volontari per il prezioso aiuto alle persone più deboli in questo momento di difficoltà e ammonisce: “Se ti vuoi bene rimani a casa, metti il virus alla porta”.