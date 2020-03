Al via il bando per la XV edizione del Premio Letterario Nazionale "Alfonso Di Benedetto"

L'Associazione Culturale "GLi Artisti del Giorno", in collaborazione con il Comune di Chiusa Pesio, Assessorato alla Cultura, Ente Parco Alpi Marittime, indice la XV edizione del Premio Letterario Nazionale "Alfonso Di Benedetto"

Il Premio si articola in sei sezioni: poesia in lingua italiana a tema libero; poesia in tutte le lingue d'Italia (vernacolo); libro di poesia; libro di narrativa; racconto o novella breve; silloge; una sezione dedicata alla scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

La manifestazione dedicata ad Alfonso Di Benedetto, sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, scrittore saggista, appassionato di letteratura scomparso nel 2005, è alla XV edizione anche se, in realtà, la manifestazione si tiene dagli inizi degli anni Ottanta.

Il bando di concorso, che si sarebbe dovuto chiudere il 31 marzo, per i noti motivi di coronavirus si protrarrà fino al 10 di aprile.