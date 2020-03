Arcobaleni e monumenti per esorcizzare la paura del Coronavirus a Rifreddo

In questi giorni di preoccupazione ed impossibilità di muoversi si moltiplicano le iniziative per tenere alto il morale delle varie comunità. C’è così chi organizza iniziative musicali e flashmob virtuali ma anche chi disegna e scrive messaggi di speranza.

Una di queste iniziative è stata organizzata anche a Rifreddo con la particolarità che ad proporla è stato addirittura il Comune.



Infatti, la consigliera Cristina Rolando, essendo venuta a conoscenza che a livello Milano era nata l’idea di esorcizzare la paura del Corona visus scrivendo su dei post gialli la scritta “Andrà tutto bene" affiancata dal disegno di un arcobaleno e di attaccare gli stessi a vetrine, finestre e muri della città, ha deciso di proporla anche nel piccolo comune Valle Po.



Una trasposizione che, come da tradizione rifreddese, non è però avvenuta pari pari ma aggiungendovi un tocco di originalità. Infatti, prima di lanciarla l’Amministrazione comunale, ha chiesto ai propri concittadini di aggiungere all’arcobaleno ed alla scritta anche un monumento locale. Appena lanciata l’iniziativa ha subito visto il proliferare, sulle finestre delle case ed in giro per paese, una grande quantità di “opere" con arcobaleni che capeggiavano sul santuario della Madonna del Devesio, sul cinquecentesco palazzo comunale, cosi come sulle altre chiese e monumenti che simboleggiano il comune.



Una spruzzata di allegria e colore che certo non risolverà l’attuale situazione di ansia e preoccupazione che a Rifreddo, come in tutta Italia, caratterizza questo periodo ma che almeno per un momento ci farà "pensare positivo".