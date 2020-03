Bra, la suonata di campane alle 19 di ogni giorno porta la benedizione a tutti

Il virus della fede è più forte del Covid-19. Il suono delle campane delle chiese di Bra chiama idealmente a raccolta i fedeli, ciascuno davanti alla propria finestra. Un suono antico per un’unità d’intenti sempre nuova. La città si ritrova in un’armonia che invita alla preghiera per l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus. È un modo per sentirsi vicini gli uni con gli altri, per raggiungere con la preghiera invisibile e il suono udibile ogni persona residente sotto la Zizzola.



Avviene da mercoledì 11 marzo ogni sera alle 19. Durante il suono, si recitano alcune orazioni tra cui un’invocazione mariana proposta dal rettore del Santuario, monsignor Giuseppe Trucco: “ O Vergine dei Fiori, per l’amore tenero e fattivo, che per secoli e fino a oggi, hai mostrato verso questa città di Bra e questo popolo, che ti venera e invoca come patrona e protettrice, accogli benevola la nostra supplica, proteggici dall’epidemia che ci minaccia; ascolta la preghiera trepidante dei nostri anziani, dei malati e tribolanti, dei bambini e delle nostre famiglie. Aiutaci ad abbandonarci al tuo figlio Gesù e a camminare con fiducia e speranza, verso il vero bene per ciascuno di noi predisposto. Confortaci con il tuo cuore di madre”.



Alla Vergine dei Fiori Patrona di Bra è attribuita la salvezza della giovane Egidia Mathis e del piccolo che portava nel grembo: pruneto selvatico fiorito in pieno inverno e masnadieri messi in fuga. Da allora è invocata la sua grandezza con canti e lodi. E, vicino al luogo dell’apparizione, ci sono i mosaici di padre Rupnik, che ci ricordano la storia che risale al 29 dicembre 1336.



In suo onore, dove sorgeva l’edicola sacra, fu eretto il santuario antico e poi un nuovo tempio di preghiera, ma la Madonna è solo una, sempre Lei, la stessa che preghiamo anche oggi.



“Santissima Vergine Maria, Madre di Gesù, che vi degnaste dar segno della vostra celeste protezione col far fiorire ogni anno, presso il Vostro Santuario, nei giorni più invernali, selvatiche pianticelle, deh! Voi prediletto fiore del cielo, fate che nello sterile nostro cuore spuntino i fiori delle virtù a voi più care, con le quali possiamo qui in terra maggiormente piacere al Vostro Figlio ed a Voi, per farVi un giorno bella corona nella celeste patria. Amen. Vergine dei Fiori Patrona di Bra prega per noi!”.