Canale attiva il servizio di spesa a domicilio per ultra 65 enni, disabili, invalidi

Al via da oggi (lunedì 16 marzo) anche a Canale il servizio della spesa a domicilio di farmaci e generi alimentari rivolto alle persone bisognose (ultra sessantacinquenni, disabili, invalidi). Attivato dal Comune di Canale con il supporto della Protezione Civile, il servizio gratuito, vedrà all'opera un gruppo di giovani volontari che in assoluta sicurezza: muniti di guanti e mascherine, consegneranno a casa i prodotti di necessità spostandosi in auto o in bicicletta.



Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 telefonando al numero 388.7262007. La spesa verrà distribuita ai richiedenti nel pomeriggio dalle ore 16 alle 18.