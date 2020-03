Da oggi, lunedì, Elisa Muriale in onda su Rai 1: è Enza Sampò nella fiction “Il paradiso delle signore”

In queste giornate oppresse dalla preoccupazione e da notizie che sembrano bollettini di una guerra contro un nemico invisibile, c’è un motivo per festeggiare: da oggi, lunedì 16 marzo i pomeriggi di quarantena saranno sicuramente meno opprimenti per i fossanesi che potranno godere della compagnia di una fossanese d’eccezione: Elisa Muriale.

È iniziata infatti oggi la trasmissione delle puntate della fiction prodotta da Aurora TV “Il paradiso delle Signore” con la Muriale nei panni di una vera e propria icona della TV italiana Enza Sampò.

Elisa, che aveva già superato i provini torinesi della medesima fiction due anni fa e si era aggiudicata il ruolo di Nicoletta, aveva poi subito il trasferimento della produzione a Roma dove i casting erano stati rifatti. Questa volta, invece, la fossanese ha sbaragliato la concorrenza capitolina aggiudicandosi il ruolo di Enza Sampò.

“Per me è stata la prima vera e propria esperienza su un seti di quel tipo. A Roma c’era un intero villaggio per il set della fiction. Non è stato facile entrare recitativamente in un gruppo già così abituato a lavorare insieme, ma la cosa bella è che per tutto il tempo ho potuto sperimentare, provare, mettermi alla prova. Ho imparato moltissimo sul set e non vedo l’ora di mettermi in gioco su nuovi progetti” ci ha raccontato Elisa Muriale.

L’appuntamento per tutti, dunque, davanti ai teleschermi, è per le 15.40, tutti i pomeriggi, su RAI 1.