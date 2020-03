La COC dell’Unione del Fossanese coordina la consegna a domicilio su tutto il territorio (articolo in aggiornamento)

La COC dell’Unione del Fossanese sta attivando il servizio di consegna a domicilio dei farmaci e degli alimenti nei comuni di Bene Vagienna, Sant’Albano Stura, Trinità, Salmour, Genola, Cervere e Centallo.

A darne comunicazione oggi, mercoledì 11 marzo 2020 è stato il sindaco di Bene Vagienna e presidente dell’Unione del Fossanese Claudio Ambrogio che ha trasmesso il decalogo degli incarichi svolti in queste ore dai componenti della COC.

“Oggi attiveremo la COC e compito dei capi squadra della protezione civile è di censire nel proprio comune i negozi che aderiscono alla consegna a domicilio della spesa sentendo questi negozi: macellerie, panetterie, alimentari, tabaccherie e farmacie, facendosi dare il numero di telefono. Promuovere nel proprio comune il numero unico: +393453546782. Dire ai cittadini che serve per emergenze non sanitarie e che i negozi che hanno aderito sono disponibili alla consegna della spesa a domicilio dando a tutti i cittadini il numero dei negozi. Le modalità di pagamento se contanti o Satispay. I cittadini interessati devono chiamare direttamente il negoziante e ordinare la spesa pagando per chi possa con Satispay altrimenti, in contanti alla consegna della merce al proprio domicilio al volontario. Il negoziante deve compilare un modulo dove sopra c'è : nome cognome del negozio, nome cognome indirizzo telefono, del cliente e conto della spesa. Il negoziante dovrà Chiamare il numero unico e far presente che ha una consegna da fare. Due volte al giorno una al mattino e una al pomeriggio i volontari andranno a fare le consegne, incasseranno i soldi e li porteranno ai commercianti. Per le farmacie, ora sarà possibile prendere medicine senza ricetta, più avanti vedremo se per quelle con ricetta si deve fare una delega e la liberatoria privacy. Chi è di turno nelle rispettive squadre deve organizzare i volontari reperibili a fare i turni al mattino e al pomeriggio in base alle richieste. Dal numero unico non passano le telefonate per altre richieste. Escluso da questo servizio le pizzerie e ristoranti da asporto essendo non essenziali” ha reso noto il Primo Cittadino benese.

Ecco l’elenco degli esercizi aderenti Comune per Comune. In alcuni casi ci sono degli aggiornamenti in corso e sarà nostra cura aggiornare il più tempestivamente possibile gli elenchi in base alle informazioni ricevute.

COMUNE DI SALMOUR

Farmacia Sant’Antonio di Fossa Marco. Tel. 0172/649097 (pagamento in contanti)

Panetteria Fea Giacomo Francesco. Tel. 0173/77333 (pagamento in contanti)

Alimentari Minimarket Sapetti Federica Tel. 0172/649225 (pagamento in contanti)

COMUNE DI TRINITA’

Farmacia Bessone. Tel. 0172/66132 (pagamento in contanti o mediante Satispay)

Panetteria L’angolo del Pane. Tel. 331/3338149 (pagamento in contanti)

Panetteria Sapore di Pane. Tel. 388/4385954 (pagamento in contanti)

Alimentari Tabaccheria Oggioni Tel. 0172/652050 (pagamento in contanti)

COMUNE DI BENE VAGIENNA

Farmacia Indemini. Tel. 0172/654163 (pagamento in contanti o mediante Satispay)

Parafarmacia Augusta. Tel. 0172/655552 o 371/1322804 (pagamento in contanti o mediante Satispay)

Panetteria Ramolfo. Tel. 339/5610732 (pagamento in contanti)

Panetteria Non solo pane. Tel. 334/9298116 (pagamento in contanti)

Panetteria Raimondo. Tel. 0172/654098 (pagamento in contanti)

Macelleria Bellino Tel. 0172/655262 o 335/5917468 (pagamento in contanti)

Alimentari Bella Market Tel. 0172/654002 o 339/5483355 (pagamento in contanti)

Macelleria Sampò Tel. 0172/654234 o 338/3007692 (pagamento in contanti)

Macelleria Torta Tel. 0172/654053 (pagamento in contanti)

Alimentari Priola Tel. 0172/654801 (pagamento in contanti)

Maiellaro Frutta e Verdura Tel. 339/5740607 (pagamento in contanti)

Alimentari Tabaccheria Calandri Tel. 0172/654116 o 328/6241383 (pagamento in contanti)

Ok Market – Calmar. Tel. 0172/654401 o 333/9187822 (pagamento in contanti o mediante Satispay)

Consorzio Agrario Bellino, Tel. 0172/654180 o 339/3673332 (pagamento in contanti)

Alimentari Sapori (Ex Valle Josina), Tel. 338/8224859 o 338/8637926 (pagamento in contanti o mediante Satispay)

COMUNE DI GENOLA

Panetteria Ceirano, Tel. 0172/244437;

Panetteria Panero, Tel. 338/7498372;

Alimentari Tabaccheria Giobergia, Tel. 0172/68204;

Fruttivo Jr., Tel. 335/5733432;

Pompejano Frutta: Tel. 333/6688678;

Farmacia San Marziano: Tel. 380/2045466;

Macelleria La Granda, Tel.: 0172/726170

Pan e Grissin di Origlia, Tel. 347/9010804;

Macelleria Politanò, Tel. 348/8297845

Per tutti gli esercizi è previsto il pagamento in contanti.

COMUNE DI CERVERE

Farmacia Dompè. Tel. 0172/474195 o 338/5680515;

La Fermata di Milanesio Daniela, Tel.: 339/8016403;

Alimentari Massano Raffaella, Tel.: 342/9652356;

Tabaccheria Milanesio di Milanesio Tommaso, Tel.: 0172/474458;

Alimentari Due Ge di Gerbaudo Tiziana (338/1984340) e Gerbaudo Monica (339/1673986) disponibile Satispay;

Macelleria Leone Carni, Tel. 0172/474197 o 334/6834139, disponibile Satispay;

Macelleria Bosio di Bosio Giacomo, Tel. 329/4227214

Panetteria Milanesio di Milanesio Germana, Tel.: 333/4887669

Azienda Agricola Il Porro di Mattiauda Noemi Tel.: 345/6389121

Intanto, come ha fatto sapere il presidente dell’Unione del Fossanese i comuni di Centallo e Sant’Albano Stura integreranno gli elenchi nella serata di oggi e i ristoranti si stanno coordinando per organizzare la consegna di pasti a domicilio.