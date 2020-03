Penne nere Ana Monviso: 5000 euro per l’ospedale Saluzzo nella situazione emergenza coronavirus

Le penne nere dell’Ana Monviso (44 gruppi nel territorio) fanno sentire la loro vicinanza anche nella situazione di emergenza coronavirus.

La sezione presieduta da Giorgio Carena ha donato questa mattina 5 mila euro alla "Officina delle idee per l’ospedale di Saluzzo “ per sostenere il nosocomio cittadino.

L' “Officina delle idee” con l’associazione "Amici Ospedale SS. Annunziata di Savigliano ONLUS” e “Cuore in Mente APS” ha messo in campo una raccolta fondi per acquistare, d’intesa con l’ASL CN1, quanto necessario per affrontare l’emergenza sanitaria (letti, monitor, ventilatori automatici, defibrillatori, pompe di infusione e altro) negli ospedali di Savigliano, Fossano e Saluzzo.

Dalla presidenza , al direttivo, a tutti associati Ana Monviso, un grande cuore alpino che batte anche in questa occasione, dove, se non è possibile farlo con energie fisiche si vuol far sentire vicinanza e solidarietà con energie economiche, per l’acquisto di ciò che è necessario in questo momento nel nostro presidio ospedaliero".

"Un gesto di grande generosità che fa onore alla sezione Alpini Saluzzo - afferma Giovanni Damiano presidente dell'Officina delle idee- dimostrando quanto i valori della tradizione alpina siano radicati in questo territorio. E' un momento difficile per il nostro paese e gli Alpini non si tirano indietro!"

Volontariato e beneficenza: atteggiamenti che caratterizzano la sezione saluzzese, non solo nelle emergenze e difficoltà. In questa direzione anche l’istituzione di borse di studio per studenti delle Superiori della città, intitolate ad alpini che hanno lasciato una traccia nella sezione. La loro consegna annuale per il momento è sospesa.