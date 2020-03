Sna: "I nostri agenti assicurativi garantiscono l'operatività delle proprie agenzie con orari e personale ridotto"

Ci rivolgiamo a Voi, cittadini della provincia di Cuneo ricordandovi che anche in un momento così difficile siamo in prima linea al Vostro fianco per tutelate le Vostre famiglie e il Vostro patrimonio continuando ad erogare il servizio di pubblica utilità per le garanzie obbligatorie rc auto e tutte le altre coperture assicurative.

Per questo motivo Vi comunichiamo che gli agenti aderenti al SINDACATO NAZIONALE AGENTI CUNEO – SNA – garantiscono l’operatività delle proprie agenzie con orari e personale ridotto.



Infatti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo abbiamo organizzato i nostri uffici per mantenere il livello del servizio come nei tempi normali.



Per questo motivo nei prossimi giorni Vi contatteremo chiedendoVi di utilizzare il più possibile strumenti digitali che ci aiuteranno a neutralizzare le distanze.



Nel caso in cui questi strumenti non siano presenti o non efficaci e in caso di vera necessità Vi chiediamo di contattarci ai nostri recapiti in modo che fisseremo un appuntamento personalizzato.



Nelle Agenzie, stiamo adottando le misure igienico-sanitarie seguendo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la Vostra sicurezza e per la sicurezza delle nostre collaboratrici e collaboratori che, in questi giorni con grande responsabilità raggiungono i loro posti di lavoro per servirVi al meglio.



Anche se temporaneamente non avremo la possibilità di incontrarci di persona, vogliamo farVi sapere che siamo e saremo sempre presenti al vostro fianco.

Non ci resta che inviare a Voi e a tutte le Vostre famiglie i nostri sinceri ed affettuosi auguri.