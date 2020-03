A Ronchi come in Cina, lo stabilimento cuneese di Michelin verso lo stop da domani

E’ previsto per oggi pomeriggio lunedì 16 marzo l’incontro tra le parti sulla chiusura dello stabilimento Michelin di Ronchi per far fronte all’emergenza Coronavirus. Tra i lavoratori la notizia circolava già in serata e prevede la chiusura totale a partire da martedì 17 dal primo turno del mattino alle 6.



La multinazionale francese intraprenderà con ogni probabilità per Cuneo la stessa soluzione adottata a Shenyang, in Cina, il più grande stabilimento del gruppo. 20 giorni fa ha arrestato la produzione. La scelta di chiusura verrà avallata nel pomeriggio nell’incontro tra la Direzione di Stabilimento, il CE della RSU e gli RLS del Sito di Cuneo, al fine di aggiornare tutte le parti sociali su quanto già definito e sulle novità in corso di realizzazione.



Da questa mattina si comincerà la progressiva sospensione di tutte le attività dello stabilimento che si completeranno entro martedì 17 marzo. Nello stabilimento in località Ronchi lavorano più di 2.200 persone.