Le gambe sono un dettaglio fondamentale quando si parla di sensualità del corpo femminile. Molto spesso, ci si trova davanti alla necessità di snellirle. Come fare? Nelle prossime righe, abbiamo selezionato alcuni tra i consigli utili al proposito.

Fai attenzione all’alimentazione

Quando si parla di come snellire le gambe, è impossibile non chiamare in causa l’alimentazione. Tra le dritte più utili citiamo il fatto di moderare l’assunzione di insaccati o altri cibi eccessivamente salati o ricchi di grassi saturi.

Per snellire le gambe è opportuno integrare nella propria alimentazione cereali integrali, frutta e verdura. Tornando un attimo alla questione del sale, ricordiamo che si può sostituire con le spezie. Giusto per fare uno degli esempi più celebri chiamiamo in causa il peperoncino che, grazie alla presenza della capsaicina, è in grado di favorire lo smaltimento dei grassi in virtù della termogenesi.

Prova la pressoterapia

La pressoterapia è uno dei trattamenti estetici più utili quando si punta a snellire le gambe. Come funziona? Questo trattamento medico-estetico, che si può svolgere tranquillamente presso il proprio centro estetico di fiducia, prevede una pressione a carico della zona da trattare, in questo caso le gambe.

Utilizzata soprattutto per trattare le braccia e le gambe, la pressoterapia è caratterizzata dalla presenza di un macchinario elettronico, collegato a dei cuscini che l’estetista applica attorno all’area anatomica da trattare. Il suddetto macchinario regola il livello di pressione.

Quando si vedono le differenze pressoterapia prima e dopo ? Tutto dipende dalla situazione fisica di partenza. In generale, però, è bene considerare 4/5 sedute.

Bevi tanto

L’idratazione è cruciale quando si tratta di snellire le gambe. Come ben si sa, bere acqua stimola la diuresi. Questo è importantissimo in quanto, molto spesso, le gambe poco snelle sono semplicemente gonfie.

Ovviamente è bene specificare che a essere efficace non è solo l’acqua che versiamo nel bicchiere, ma anche quella contenuta negli alimenti. Tra i migliori per idratarsi è possibile citare il pomodoro, per non parlare del cetriolo e di un agrume ipocalorico come il pompelmo.

Non trascurare l’attività fisica

Quando si parla di come snellire le gambe e le cosce, è impossibile non soffermarsi sull’attività fisica. Tra i workout migliori al proposito è impossibile non citare il cammino. Attività fisica alla portata di tutti e gratuita, dovrebbe essere svolta per almeno mezz’ora ogni giorno.

Un altro workout alleato della forma delle gambe è la bici. Praticando questo sport, infatti, è possibile farle lavorare in maniera dolce. Se si punta a unire l’utile al divertimento, una buona alternativa può essere quella di iscriversi a un corso di ballo.

Scegli bene i cosmetici

Un aspetto essenziale quando si discute di come snellire le gambe riguarda la scelta dei cosmetici giusti. Tra questi è possibile citare senza dubbio le creme alla caffeina, che si contraddistinguono per un’elevata efficacia riguardante l’ottimizzazione della circolazione.

Valuta la medicina estetica

Quando lo sport e la dieta non risultano efficaci nell’eliminare i piccoli accumuli adiposi a livello delle gambe e delle cosce, si può ricorrere alla medicina estetica. Negli ultimi anni hanno acquisito notevole popolarità i trattamenti con la radiofrequenza bipolare. In questo modo, usufruendo di un manipolo che viene applicato localmente, è possibile apprezzare un’apoptosi - morte naturale - delle cellule adipose.

Concludiamo ricordando che, nei casi in cui le gambe poco snelle sono dovute alla ritenzione idrica che non si riesce a risolvere, si può fare riferimento alla mesoterapia. In questo caso, il medico estetico procede alla micro iniezione locale di farmaci ad hoc. Per vedere risultati, bisogna considerare almeno 8 trattamenti a cadenza settimanale. A differenza della pressoterapia, questi trattamenti possono essere effettuati solo da un medico estetico.