Coronavirus: a Napoli i film di Totò come medicina per l'umore. E sui social lanciano la battuta "Ho fatto il militare a Cuneo"

"Sono un uomo di mondo, io: ho fatto tre anni di militare a Cuneo". La frase pronunciata da Totò in diversi suoi film riecheggia nelle case dei napoletani in questi giorni in cui, a causa dell'emergenza Coronavirus, tutti sono costretti a stare chiusi nelle mura domestiche con la televisione che può servire ad aggiornarsi con le notizie ma anche a farsi una risata e a distrarsi dalla triste realtà che stiamo vivendo. E allora i napoletani, che da sempre considerano i film di Totò come una sorta di medicina, un toccasana per l'animo soprattutto nei momenti di sconforto (tanto che c'è chi va al cimitero sulla tomba di Totò a rileggere le sue battute), stanno facendo il pieno di risate nonostante tutto grazie, in particolar modo, alla programmazione delle tv locali della Campania che danno di continuo i film del "Principe della risata". Un modo per distrarsi dalla paura del Coronavirus Covid-19 e dalle restrizioni imposte dal Governo per arginare il rischio di contagio. Anche se, a dire il vero, sulle tv locali campane i film di Totò venivano messi già normalmente molto spesso ma non come adesso dove sembra quasi si voglia cercare di alleviare un po' i pensieri della gente grazie a Totò.

In particolar modo, in tanti, giocando sull'espressione "Sono un uomo di mondo" che sta ad indicare la capacità di sapersi adattare ad ogni situazione, stanno postando sui social la celebre battuta di Totò che cita la città di Cuneo, una delle freddure più ricorrenti nei film dell'attore comico napoletano che è partita dalla pellicola "Totò a colori" del 1952 e si è poi mutata nel film "Signori si nasce" del 1960 diventando "Ho fatto tre anni di seminario a Cuneo".

Va ricordato che la città di Cuneo il 12 aprile dell'anno scorso ha ricordato il comico partenopeo con una messa ed una festa con la celebre "bombetta" di Totò a distanza di cinquant'anni dalla sua morte.

Un legame, quello tra Antonio De Curtis e Cuneo, che si rinsalda sempre più col passare degli anni.

