Il Superstore CONAD di Savigliano vigila sulla sicurezza degli acquisti dei clienti e dei dipendenti

Sono importanti ed accurati i provvedimenti avviati, ormai da una settimana, dalla Direzione del Superstore di Savigliano, per mettere in condizioni di sicurezza e serenità, sia i dipendenti che i clienti. L’amministrazione è costantemente aggiornata su tutte le misure previste dai Decreti Ministeriali vigenti.



Come prima cosa, a partire dall’ingresso, è presente una Guardia della sicurezza, che fa entrare con criterio le persone nei locali, mentre un addetto all'ingresso consegna i guanti ad ogni cliente che entra ed un altro pulisce il manico dei carrelli.



Sono stati inoltre potenziati i turni delle guardie di sicurezza e degli addetti alle pulizie. Tutto il personale che si muove nei reparti è dotato di mascherine e guanti. In tutti i locali dei dipendenti sono stati installati apparecchi automatici di diffusione soluzione idroalcolica di gel disinfettante. Nel reparto Pane self service, tutta la merce è imbustata preventivamente, in modo da garantire l’assenza di qualsiasi contatto esterno.



Per agevolare al massimo il controllo dei flussi verso i vari locali (es. Sala ristori, uffici, spogliatoi, ricevimento merci, ecc.) è stata posizionata una cartellonistica dedicata, sia per i clienti, che i fornitori, che i dipendenti. Già presente la delimitazione con i nastri a terra nella zona di avvicinamento alle casse e davanti ai reparti freschi serviti, mentre in questi giorni sta per terminare il posizionamento di pannelli in plexiglass alle casse, in parafarmacia e in altri reparti, per proteggere le cassiere o chi si occupa degli incassi.



CONAD Superstore - Via Saluzzo 65 - Savigliano - Tel 0172.241580