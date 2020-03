Ordini online e consegne a domicilio per la giovane azienda di Racconigi

Tre mesi di vita ed un grande impegno nel fronteggiare con una nota di dolcezza un momento di grande preoccupazione collettiva. Anche Agri Berroni, giovane azienda specializzata nella produzione di gelati artigianali mantecati e confezionati ed altri derivati del latte, si sta organizzando per assicurare la fornitura dei propri prodotti.



Annessa all’omonima Tenuta immersa nella campagna fra Carmagnola e Racconigi, da qualche giorno ha dato il via ad una nuova sfida: #TURESTAACASA alla dolcezza ci pensiamo noi. Un servizio che consente di ordinare online i prodotti desiderati - latte fresco, yogurt (esclusivamente il giovedì per garantire la freschezza), gelato… -, e riceverli direttamente a casa il giorno successivo, dalle 14 alle 18. La consegna gratuita sarà effettuata in tutti i comuni limitrofi a Racconigi, come Caramagna, Casalgrasso, Lombriasco, Carmagnola, Cavallermaggiore e Savigliano, per un raggio di circa 15-20 km.



Basta effettuare l’ordine online cliccando su QUESTO LINK, indicare i prodotti desiderati - tutti elaborati da Agri Berroni utilizzando materie prime delle dipendenze agricole della stessa Tenuta o di aziende agricole limitrofe -, i dati richiesti e la consegna verrà effettuata nei tempi indicati e nel rispetto della salute collettiva.



In vista della Festa del Papà del 19 marzo, che quest’anno più che mai sarà celebrata fra le pareti domestiche, viene anche proposta la Torta Ninsola, una bavarese alla nocciola con gelée di lampone e glassa lucida al cioccolato fondente, da ordinare entro il 17 marzo.



Rinviata a data da destinarsi l’annunciata inaugurazione del 21 marzo, il Punto vendita di Agri Berroni dal primo giorno di primavera – compatibilmente con le Ordinanze vigenti - osserverà il nuovo orario (da giovedì a domenica dalle 11 alle 17. Chiuso il lunedì e aperto su prenotazione gli altri giorni).